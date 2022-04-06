السجن 3 سنوات لشخصين بتهمة ضرب شاب عمدًا أفضى إلى الموت فى الغربية

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم أول طنطا إلى محل الواقعة، وتبين مصرع شاب يدعي "أحمد. ح. ذ " 35 سنة موظف بشركة المياه، وأن وراء الواقعة شخصين "محمد. م. ه" 52 سنة سائق ومقيم بمدينة بسيون، و" وائل. ح. ع" مقيم بمنطقة العجيزي.

وتبين من التحريات برئاسة الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، أن المتهمين ارتكابا الواقعة، حيث نشبت مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه على أولوية ملئ سيارتهما بالوقود حال تواجدهما داخل محطة الوقود محل الواقعة، وقام المتهمان بالتعدي على المجني عليه، بالضرب بأدوات "عصا حديدية" مفك وكذا عصا خشبية بحوزة المتهم الأول، محدثين إصابات بالرأس والتي أدت لوفاته ولم يقصدا قتله.