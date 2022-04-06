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السجن 3 سنوات لشخصين بتهمة ضرب شاب عمدًا أفضى إلى الموت فى الغربية

الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:34 م
السجن 3 سنوات لشخصين بتهمة ضرب شاب عمدًا أفضى إلى الموت فى الغربية حبس - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، في القضية رقم 2411 لسنة 2021 بمعاقبة شخصين بالسجن 3 سنوات بتهمة التعدى على شاب عمدا ضربا أفضى إلى الموت، بسبب الأولوية على تموين سيارة داخل محطة الوقود بدائرة قسم أول طنطا.

البداية بتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بورد بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرفين داخل محطة وقود بشارع المعاهدة بدائرة قسم أول طنطا ومصرع أحد طرفي المشاجرة، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.
 
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم أول طنطا إلى محل الواقعة، وتبين مصرع شاب يدعي "أحمد. ح. ذ " 35 سنة موظف بشركة المياه، وأن وراء الواقعة شخصين "محمد. م. ه" 52 سنة سائق ومقيم بمدينة بسيون، و" وائل. ح. ع" مقيم بمنطقة العجيزي. 
 
وتبين من التحريات برئاسة الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، أن المتهمين ارتكابا الواقعة، حيث نشبت مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه على أولوية ملئ سيارتهما بالوقود حال تواجدهما داخل محطة الوقود محل الواقعة، وقام المتهمان بالتعدي على المجني عليه، بالضرب بأدوات "عصا حديدية" مفك وكذا عصا خشبية بحوزة المتهم الأول، محدثين إصابات بالرأس والتي أدت لوفاته ولم يقصدا قتله.

 


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