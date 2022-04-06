اليوم السابع
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الدفاع الروسية: دمرنا قاعدة تخزين وقود أوكرانية فى خاركيف

الأربعاء، 06 أبريل 2022 07:53 م
الدفاع الروسية: دمرنا قاعدة تخزين وقود أوكرانية فى خاركيف الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أنها دمرت مخزنا للأسلحة الأجنبية في خاركيف، متابعة: دمرنا قاعدة تخزين وقود أوكرانية في خاركيف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا يستبعد قطع العلاقات مع الغرب إذا استمر طرد الدبلوماسيين، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن عقوبات على روسيا خلال مؤتمر صحفى لها، وقالت إنها رصدت انتهاكات كبيرة في أوكرانيا وحسب تقديرات للبيت الأبيض أعلنت أن الاقتصاد الروسي سينكمش 10 – 15% في هذا العام .

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن الفساد في روسيا يبدأ من "رأس الهرم"، سنلاحق النخب التي تتهرب من العقوبات على روسيا.


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