اليوم السابع
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الخزانة الأمريكية تستهدف فى عقوباتها وزيرى العدل والمالية فى روسيا

الأربعاء، 06 أبريل 2022 06:15 م
الخزانة الأمريكية تستهدف فى عقوباتها وزيرى العدل والمالية فى روسيا وزارة الخزانة الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف في عقوباتها وزيري العدل والمالية في روسيا.

 

وفى وقت سابق ،أعلن الكرملين أنه لا يستبعد قطع العلاقات مع الغرب إذا استمر طرد الدبلوماسيين، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

 

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن عقوبات على روسيا خلال مؤتمر صحفى لها، وقالت إنها رصدت انتهاكات كبيرة في أوكرانيا وحسب تقديرات للبيت الأبيض أعلنت أن الاقتصاد الروسي سينكمش 10 – 15% في هذا العام .

 

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن الفساد في روسيا يبدأ من "رأس الهرم"، سنلاحق النخب التي تتهرب من العقوبات على روسيا.


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