التنمية المحلية توجه المحافظات بالإعلان دوريا عن أرقام شكاوى المواطنين

كتب على عبد الرحمن

ناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة فى الأسعار عبر الوسائل المعلنة بالمحافظات وعبر مبادرة "صوتك مسموع" لتلقى الشكاوى من خلال صفحتها على الفيس بوك www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن "15330" الذى يعمل طوال أيام الأسبوع والبريد الإلكترونى للوزارة: "Info@mld.gov.eg". أو خدمة الواتس آب على رقم 01150606783 .

وجهت الوزارة المحافظات بالإعلان بصورة مستمرة عن أرقام تلقى شكاوى المواطنين والخطوط الساخنة وأرقام غرف العمليات والأزمات لرصد محتكرى السلع الغذائية أو المتلاعبين بالأسعار، والتنسيق مع الجهات الرقابية من مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والمديريات الخدمية المعنية للرقابة على المحلات والسوبر ماركت والاهتمام بشكاوى المواطنين فى هذا الشأن.

وشددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة المتابعة الدورية والتواجد الميدانى للمحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة على أرض الواقع، مؤكدة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات الرقابية بجهود كبيرة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى لحماية صحة وسلامة المواطنين.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أعلن تمكن الحملات الرقابية بالتعاون بين مجالس المدن والمراكز بالمحافظات ومديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الطب البيطرى والصحة، من تحرير 28 ألفا و462 محضر مخالفة متنوعة للمخالفين من التجار وأصحاب محلات بيع السلع الغذائية، كما تم ضبط 73 ألفا و306 أطنان سلع ومواد غذائية حاول بعض التجار تخزينها لزيادة الأسعار ومحاولة استغلال المواطنين والمغالاة فى أسعارها، بالإضافة إلى 229 طنا من مواد البناء "الحديد والأسمنت".