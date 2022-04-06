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البيت الأبيض: صواريخ جافلين من أكثر الأسلحة المستخدمة في صد الهجوم الروسي

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:38 م
البيت الأبيض: صواريخ جافلين من أكثر الأسلحة المستخدمة في صد الهجوم الروسي أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قال البيت الأبيض، إن صواريخ جافلين من أكثر الأسلحة التي أفادت الجيش الأوكراني في صد الهجوم الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت الرئاسة الروسية الكرملين، إن العالم أكبر من الغرب ونستطيع بيع الغاز إلى أي مكان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا لا تستبعد إمكانية قطع العلاقات بينها ودول الغرب، على خلفية موجة غير مسبوقة من عمليات طرد دبلوماسيين روس منها، ورد على سؤال عما إذا كان هناك خطر قطع العلاقات الدبلوماسية بين موسكو من جانب وباريس وغيرها من الدول الغربية من جانب آخر قائلا: نعم، هذا الخطر المحتمل قائم إذا استمرت عمليات ترحيل دبلوماسيينا، لأننا نواجه يوميا مثل هذه الخطوات العدائية.

 

وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية من أن ترحيل الدبلوماسيين يمثل إجراء يغلق نافذة العلاقات الدبلوماسية، مشددا على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة، لاسيما في الظروف الحالية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موسكو تثمن الحوار المستمر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، بغية الإسهام في إنجاح المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

 


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