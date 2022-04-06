احصل على فيتامين د من هذه الأطعمة.. إذا كنت ترغب في تجنب شمس الصيف

كتبت فاطمة خليل

هل ترغب في الحفاظ على تناول فيتامين د بكميات مناسبة وتتجنب التعرض لأشعة الشمس في الصيف؟ إذا كانت إجابتك بنعم قم بتضمين هذه الأطعمة الستة الغنية بفيتامين (د) في نظامك الغذائي المعتاد، بحسب موقع "health".

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامين د؟



فيتامين د من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لتنظيم الكالسيوم والفوسفات في الجسم والحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

كما أنه مهم لامتصاص الكالسيوم في أجسامنا. ونقص فيتامين د يسبب تشوهات العظام عند الأطفال وآلام العظام عند الكبار.

كيف يمكنك الحفاظ على تناول فيتامين د؟



التعرض الطبيعي لأشعة الشمس هو أغنى مصدر لفيتامين د. لا أحد يريد الخروج في ظل الحرارة الحارقة والتعرض مباشرة لأشعة الشمس.

نصف سكان العالم لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين (د) لأنهم يقضون وقتهم في الغالب في الداخل أو يستخدمون واقي الشمس، أو يأكلون نظامًا غذائيًا ينقصه فيتامين (د).

إذا كنت شخصًا لا يحب قضاء الوقت في الهواء الطلق، فإن أفضل بديل هو تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين (د).

1. الأسماك الدهنية



الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والمحار والروبيان والماكريل هي المصادر الحيوانية الرئيسية لفيتامين د ، فهي ليست فقط لذيذة ولكنها أيضًا مصادر ممتازة وطبيعية لفيتامين د، يمكن أن يمتص جسمك فيتامين د الأسماك الدهنية بسهولة مقارنة بمصادر فيتامين د النباتية.

2. صفار البيض



يعد صفار البيض من المصادر الأخرى لفيتامين (د) الذي يمكنك تناوله بشكل منتظم حيث يسهل الحصول عليه، ويمكن للأشخاص الذين لا يستمتعون بالأسماك تناول البيض الكامل لأن لديهم مستويات عالية من فيتامين د ومصادر غنية بالبروتين.

يتجنب الناس الجزء الأصفر من البيض (صفار البيض) لأنه يحتوي على دهون مشبعة يمكن أن ترفع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول الضار) في الدم.

في حالة وجود أي مشاكل صحية يجب تناول صفار البيض ومع ذلك، توجد كمية جيدة من المعادن في صفار البيض .. لذلك يمكنك الاستمتاع بها دون أي قلق.

3. الفطر



للحفاظ على مستوى فيتامين د مرتفعًا في الصيف ، يمكنك أيضًا تناول الفطر، يعتبر الفطر مصدرًا ضروريًا لفيتامين د للنباتيين. يحتوي الفطر البري الذي ينمو في ضوء الشمس الطبيعي على مستويات أعلى من فيتامين (د) لأنها تصنع فيتامين (د) كما يفعل الجسم.

غالبًا ما يُزرع الفطر المزروع تجاريًا في بيئات أكثر قتامة ويحتوي على كمية أقل من فيتامين د ومع ذلك ، يمكن الاستمتاع بكليهما لتلبية الكمية اليومية من فيتامين د.

4. زيت كبد الحوت



يحتوي زيت كبد سمك القد على 75 % من البدل اليومي الموصى به من فيتامين د.

يعتبر زيت كبد الحوت مكملًا شائعًا آخر لفيتامين د للأشخاص الذين لا يحبون السمك والبيض إنه مصدر جيد للأحماض الدهنية أوميجا 3 والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة العظام وتخفيف آلام المفاصل وتحسين صحة العين.

5. الزبادي / اللبن الرائب



الفرق الوحيد بين اللبن الرائب والزبادي هو البكتيريا الموجودة فيهما.

يحتوي الزبادي على بكتيريا Streptococcus thermophilus ، وهي نوع من بكتيريا البروبيوتيك ، جنبًا إلى جنب مع بكتيريا Lactobacillus التي تعد مفيدة للصحة العامة.

يحتوي الزبادي اليوناني على كمية جيدة من فيتامين د ، إلى جانب الكالسيوم والبروتين.

6. الجبن



يحتوي الجبن أيضًا على نسبة عالية من فيتامين د والفوسفور والدهون والبروتين والكالسيوم مما يجعله مصدرًا صحيًا للعديد من العناصر الغذائية المهمة. يمكن أن تحتوي بشكل طبيعي على كمية عالية من فيتامين (د) والتي يمكن أن تكون مفيدة في تلبية متطلباتك اليومية.

هل يمكنك الحصول على ما يكفي من فيتامين د من ضوء الشمس وحده؟



قد تتساءل عما إذا كان استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين د كافياً لاحتياجاتك اليومية أو إذا كان من الصحي استبدال تناول فيتامين د من أشعة الشمس بأطعمة غنية بفيتامين د.

تذكر دائمًا أنه لا يوجد مصدر أفضل لفيتامين (د) من ضوء الشمس حاول تعريض نفسك لأشعة الشمس غير المباشرة لمدة 20 دقيقة قبل الساعة 11 صباحًا. كل يوم حاول أن تفعل الشيء نفسه في المواسم الأخرى أيضًا.