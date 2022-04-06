أوباما يسرق الأضواء من بايدن فى أول زيارة للبيت الأبيض منذ مغادرته.. فيديو

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما سرق الأضواء من الرئيس الحالى جو بايدن عند زيارته البيت الأبيض أمس الثلاثاء، حيث تم تصوير الأخير وهو يبدو ضائعا بعد أن تجاهله المعجبون للالتفاف حول أوباما خلال أول زيارة له منذ مغادرته منصبه.

وتم تصوير بايدن ، 79 عامًا ، وهو يرفع يديه في مستغربا يوم الثلاثاء، حيث تم تجاهله من قبل مجموعة ركضت بدلاً من ذلك لتحية أوباما، 60 عامًا.

وتمت دعوة الرئيس الثالث والأربعين إلى البيت الأبيض من قبل نائبه السابق للاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لإطلاق قانون الرعاية بأسعار معقولة، المعروف باسم "أوباما كير".

واجتمع أوباما ، 60 عامًا ، وبايدن ، 79 عامًا ، سويًا لتقديم خطة إدارة بايدن لـ "إصلاح" ما يسمى بـ "خلل الأسرة" في قانون مكافحة الفساد.

وقالت الصحيفة، إن الرجلين مزحا حول وقتهما معًا في عهد أوباما. تعانقا وسخرا من بعضهما وضحكا بينما كان الديمقراطيون في الغرفة الشرقية المزدحمة يهتفون ويصفقون.

وبدأ أوباما حديثه بالمزاح، ووصف بايدن بـ"نائب الرئيس " وقال: "لقد تم إجراء بعض التغييرات" في السنوات الخمس منذ مغادرته، حيث أصبح بايدن رئيسا.

ولكن بعد خطابه، شوهد أوباما وهو يصافح المعجبين وزملائه السياسيين في الغرفة الشرقية، بينما كان بايدن - وهو أكبر رئيس على الإطلاق - يتجول في حيرة من أمره.

وفي مقطع آخر، شوهد بايدن وهو يقف خلف أوباما ونائبة الرئيس كامالا هاريس وهما يتصافحان مع الناس ، بينما كان يشاهد دون أن يعيره أحد أي اهتمام.

واعتبرت الصحيفة أن استحواذ أوباما على كل الاهتمام ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن الرئيس السابق لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة داخل حزبه.