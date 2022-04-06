اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 03:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوباما يسرق الأضواء من بايدن فى أول زيارة للبيت الأبيض منذ مغادرته.. فيديو

الأربعاء، 06 أبريل 2022 01:39 م
أوباما يسرق الأضواء من بايدن فى أول زيارة للبيت الأبيض منذ مغادرته.. فيديو بايدن وأوباما فى البيت الأبيض
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما سرق الأضواء من الرئيس الحالى جو بايدن عند زيارته البيت الأبيض أمس الثلاثاء، حيث تم تصوير الأخير وهو يبدو ضائعا بعد أن تجاهله المعجبون للالتفاف حول أوباما خلال أول زيارة له منذ مغادرته منصبه.

وتم تصوير بايدن ، 79 عامًا ، وهو يرفع يديه في مستغربا يوم الثلاثاء، حيث تم تجاهله من قبل مجموعة ركضت بدلاً من ذلك لتحية أوباما، 60 عامًا.

وتمت دعوة الرئيس الثالث والأربعين إلى البيت الأبيض من قبل نائبه السابق للاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لإطلاق قانون الرعاية بأسعار معقولة، المعروف باسم "أوباما كير".

واجتمع أوباما ، 60 عامًا ، وبايدن ، 79 عامًا ، سويًا لتقديم خطة إدارة بايدن لـ "إصلاح" ما يسمى بـ "خلل الأسرة" في قانون مكافحة الفساد.

وقالت الصحيفة، إن الرجلين مزحا حول وقتهما معًا في عهد أوباما. تعانقا وسخرا من بعضهما وضحكا بينما كان الديمقراطيون في الغرفة الشرقية المزدحمة يهتفون ويصفقون.

وبدأ أوباما حديثه بالمزاح، ووصف بايدن بـ"نائب الرئيس " وقال: "لقد تم إجراء بعض التغييرات" في السنوات الخمس منذ مغادرته، حيث أصبح بايدن رئيسا.

ولكن بعد خطابه، شوهد أوباما وهو يصافح المعجبين وزملائه السياسيين في الغرفة الشرقية، بينما كان بايدن - وهو أكبر رئيس على الإطلاق - يتجول في حيرة من أمره.

وفي مقطع آخر، شوهد بايدن وهو يقف خلف أوباما ونائبة الرئيس كامالا هاريس وهما يتصافحان مع الناس ، بينما كان يشاهد دون أن يعيره أحد أي اهتمام.

واعتبرت الصحيفة أن استحواذ أوباما على كل الاهتمام ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن الرئيس السابق لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة داخل حزبه.

 


بايدن

اوباما

البيت الابيض

كامالا هاريس

جو بايدن

الانتخابات التمهيدية

اوباما كير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أوباما يمازح بايدن خلال الترويج لقانون الرعاية الصحية "شكرا يا نائب الرئيس بايدن"

الأربعاء، 06 أبريل 2022 12:04 م

أوباما يعود إلى البيت الأبيض فى أول زيارة منذ مغادرته.."ذا هيل" تكشف التفاصيل

الإثنين، 04 أبريل 2022 12:12 م

أوباما يقدم سلسلة وثائقية حول أكبر الحدائق الوطنية بالعالم.. فيديو وصور

الأربعاء، 16 مارس 2022 10:19 ص

إصابة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما بفيروس كورونا

الأحد، 13 مارس 2022 10:15 م

أسامة نبيه يمنح يوسف أوباما تعليمات خاصة ويحفزه قبل مواجهة الجونة

الإثنين، 07 مارس 2022 03:52 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة