اليوم السابع
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وصول معدات أحدث مصنع فلنكات في العالم بـ10 ملايين دولار آخر إبريل

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 06:00 ص
وصول معدات أحدث مصنع فلنكات في العالم بـ10 ملايين دولار آخر إبريل عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن معدات أحدث مصنع فلنكات فى العالم تم شحنها من إيطاليا يوم 1 إبريل الجارى بحضور وفد من القابضة للصناعات الكيماوية، حيث ستصل إلى ميناء الإسكندرية آخر شهر ابريل الجارى، لتدشينه بمعرفة شركة "سيجوارت" التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية بتكلفة تصل لنحو 10 ملايين دولار.

 

أضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أن أهمية المصنع تكمن في توفير وتلبية احتياجات التوسعات في شبكات السكك الحديدية والمترو، ولا سيما في ظل خطة الدولة للتوسع فيها وربط كل ربوع مصر بشبكات سكك حديدة ومترو.

 

أشار مصطفى إنه سيتم تدشين المصنع  بمنطقة المعصرة، وهى أرض تابعة لشركة سيجوارت، ويتم حاليا تهيئتها لاستقبال المصنع، وسيكون متخصصا فى صناعة فلنكات السكك الحديدية والمترو ، موضحا أن المصنع من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون شهرين من وصول المعدات ؛ بما يساهم فى توفير الفلنكات للمشروعات الجديدة للقطارات والمترو بأفضل تكنولوجيا، موضحا أن من مزايا المصنع إنه يسهل تفكيكه ونقله من مكان لأخر خاصة أن نقل الفلنكات مكلف.


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