اليوم السابع
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وزير خارجية أمريكا: سنحاسب مرتكبى جرائم الحرب فى أوكرانيا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 03:51 م
وزير خارجية أمريكا: سنحاسب مرتكبى جرائم الحرب فى أوكرانيا بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قال أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تدعم أوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا، متابعا: سنحاسب مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت إسبانيا عن طرد 25 دبلوماسيا وموظفا بالسفارة الروسية، وقال وزير الخارجية الإسبانى ، خوسيه مانويل ألباريس، "اتخذت الحكومة الإسبانية هذا الصباح قرارًا بطرد العديد من الدبلوماسيين والموظفين الروس من السفارة الروسية لأنهم يمثلون تهديدًا للمصالح الأمنية لهذا البلد".

وأوضحت الصحيفة أنه تم عقد مؤتمر بعد مجلس الوزراء ، حيث حدد أنه سيكون هناك حوالي 25 شخصا على الرغم من أنهم ما زالوا "ينهون القائمة" وأنهم "سيحصلون على أيام قليلة، ليست كثيرة، حسبما قالت قناة "كادينا سير" الإسبانية.

وأشار وزير الخارجية الإسبانى إلى أنه لن يتم إدراج السفير في تلك القائمة، وقال "نريد إعطاء فرصة للحوار ، نريد الحفاظ على شخصية السفير لدى إسبانيا والسفير الإسباني لدى روسيا لأننا لا نفقد الأمل في انتهاء حرب بوتين".

ولفت ألباريس أيضًا إلى أنه بعد ذلك المؤتمر الصحفي ، سيشرح لمختلف المجموعات البرلمانية هذا القرار الذي اتخذته بالفعل دول أخرى مثل بلجيكا وبولندا وجمهورية التشيك وأيرلندا ومؤخراً فرنسا وألمانيا والدنمارك وإيطاليا.

 


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