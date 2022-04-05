موسكو: سنقدم لمجلس الأمن الوقائع حول أحداث بوتشا في أوكرانيا

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستقدم لمجلس الأمن الدولي قريبا "الوقائع" حول الأحداث في مدينة بوتشا الأوكرانية.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن فاسيلي نيبينزيا أن العسكريين الروس "لا علاقة لهم بهذا الاستفزاز".

من ناحية أخرى، انتقد وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، العمليات العسكرية الروسية في مدينة "بوتشا" الأوكرانية قائلاً إن "الفظائع التي رأيناها في بوتشا ليست سوى قمة جبل الجليد لجميع الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا حتى الآن".