منظمات إغاثة دولية تحذر من أزمة غذاء غير مسبوقة فى غرب أفريقيا

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، حسبما نقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية- أن 6 دول من المنطقة تستورد ما بين 30 إلى 50% من قمحها من روسيا وأوكرانيا.. محذرة من أن حرب أوكرانيا تخاطر أيضا بإعادة توجيه الأموال التي تزداد الحاجة إليها بعيدا عن المنطقة، موضحة أن العديد من المانحين أشاروا بالفعل إلى أنهم قد يقطعون التمويل عن أفريقيا لدفع تكاليف اللاجئين في أوروبا.

وحذرت وكالات إغاثة من أن دول غرب أفريقيا تواجه أسوأ أزمة غذاء على الإطلاق مدفوعة بالصراع والجفاف وتأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية وتوافرها.

وتضمن بيان مشترك لـ11 منظمة إغاثة دولية أن هناك نحو 27 مليونا يعانون الجوع في المنطقة، وقد يرتفع هذا العدد إلى 38 مليونا بحلول يونيو المقبل بزيادة 40% عن العام الماضي وهو ارتفاع تاريخي.