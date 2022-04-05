اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 09:50 ص
أكرم القصاص
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منظمات إغاثة دولية تحذر من أزمة غذاء غير مسبوقة فى غرب أفريقيا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 09:36 ص
منظمات إغاثة دولية تحذر من أزمة غذاء غير مسبوقة فى غرب أفريقيا الفاو - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أصدرت 11 منظمة إغاثة دولية بيانا مشتركا تحذر فيه من أزمة غذاء غير مسبوقة في غرب أفريقيا بسبب الصراعات الداخلية والتغير المناخي فضلا عن الحرب في أوكرانيا. 

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، حسبما نقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية- أن 6 دول من المنطقة تستورد ما بين 30 إلى 50% من قمحها من روسيا وأوكرانيا.. محذرة من أن حرب أوكرانيا تخاطر أيضا بإعادة توجيه الأموال التي تزداد الحاجة إليها بعيدا عن المنطقة، موضحة أن العديد من المانحين أشاروا بالفعل إلى أنهم قد يقطعون التمويل عن أفريقيا لدفع تكاليف اللاجئين في أوروبا.

وحذرت وكالات إغاثة من أن دول غرب أفريقيا تواجه أسوأ أزمة غذاء على الإطلاق مدفوعة بالصراع والجفاف وتأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية وتوافرها.

وتضمن بيان مشترك لـ11 منظمة إغاثة دولية أن هناك نحو 27 مليونا يعانون الجوع في المنطقة، وقد يرتفع هذا العدد إلى 38 مليونا بحلول يونيو المقبل بزيادة 40% عن العام الماضي وهو ارتفاع تاريخي.

 


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