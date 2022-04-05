ملاحقة المحتكرين.. ضبط 1227 قضية تموينية متنوعة بالقاهرة والمحافظات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1227) قضية تموينية متنوعة من بينهم (5) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (37٫600 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى– مكرونة – أرز – أسمدة") ، (80) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (13,700 طن أسمنت -27٫129 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – أرز – أسمدة" – 9384 عبوة سلع غذائية – 260 لتر زيت طعام - 2167 عبوة سجائر– 17 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (10) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (9٫603 طن "دقيق مدعم– سكر مدعم– زيت طعام مدعم – 4000 لتر سولار- 300 عبوة زيت طعام) بإجمالى مضبوطات بلغت (88٫032 طن –300 عبوة زيت طعام – 9384 عبوة سلع غذائية – 2167 عبوة سجائر - 4000 لتر سولار - 260 لتر زيت طعام – 17 إسطوانة بوتاجاز) كان أبرزها

ضبط (25 طن أرز- شعير– 2 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة..بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت الجهود من ضبط (6 طن تمور مجففة) بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية، وضبط (5٫205 طن أرز أبيض – مكرونة - دقيق أبيض) وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (4٫855 طن أرز أبيض– زيت طعام- ملح طعام- دقيق أبيض) بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (4,500 طن دقيق أبيض- سكر حر- زيت طعام) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم عرضها للبيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (13,700 طن أسمنت) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (4000 لتر سولار) بحوزة (سائق سيارة- بمحافظة البحيرة) قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء، وضبط (2 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية) للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة البحيرة، وضبط (2٫5 طن أسماك مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل بها حروق تجميد تشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (108000 قرص أدوية وأمبولات "مختلفة الأنواع") بدون مستندات مجهولة المصدر مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية بإحدى المستشفيات "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وضبط (4 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية، وضبط (5,99 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر) بدون مستندات مجهولة المصدر مهربة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة..بحوزة (سائق سيارة - بمحافظة الفيوم).

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن دقيق فاخر "بدون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات من الدقيق " إستخراج 72% " مجهول المصدر وغير مصحوب بأية بيانات تدل على مصدره بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (8 طن دقيق إستخراج 72%) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .