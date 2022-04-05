مشاورات مصرية – برتغالية لإعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين مصر والبرتغال

كتب : أحمد جمعة

قام السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال باستضافة اجتماع موسع في مقر السفارة، وذلك لممثلي 16 شركة سياحة برتغالية ورئيس اتحاد شركات السياحة البرتغالي "APAVT" والمدير التنفيذي لـ APAVT مع كل من رئيس مجلس إدارة شركة AIR CAIRO ورئيس القطاع الاقتصادي بالشركة، واللذين شاركا في الاجتماع افتراضيًا من القاهرة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن الاجتماع ناقش فرص إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين مصر والبرتغال.

كما تناول الجانبان أفضل التوقيتات خلال العام لبدء تسيير خط الطيران المباشر، وأبرز الوجهات السياحية المصرية التي تلقى رواجًا داخل الأوساط البرتغالية، فضلاً عن إبراز الخدمات التي توفرها شركة الطيران المصرية من خلال أسطولها الداخلي الذي يوفر رحلات طيران لعدد من الوجهات السياحية الداخلية في مصر، بالإضافة إلى قدرتها على تنفيذ برامج سياحية بالتعاون مع شركات السياحة البرتغالية لجذب المزيد من السائحين البرتغاليين لمصر.