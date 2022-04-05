محافظ قنا يلتقى الشباب المتقدمين للحصول على "سيارة طعام متنقلة"

قنا صابر سعيد

التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المتقدمين الراغبين فى الحصول على "سيارة طعام متنقلة" اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا.

أوضح محافظ قنا، أنه تقدم للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا 40 مواطنا للحصول على "سيارة طعام متنقلة"، وجرت الموافقة على 38 انطبقت عليهم الشروط، ووجه المحافظ المتقدمين بشراء سيارة الطعام المتنقلة طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، مؤكدا لهم أنه فى حالة عدم مطابقتها للشروط سيتم رفضها نهائيا، وذلك بناء على تقرير اللجنة الفنية المُكلفة بفحص تلك السيارات، والتى تم تشكيلها برئاسته.

وأضاف الداودي، أنه ستجرى قرعة علنية لتوزيع أماكن تواجد سيارات الطعام بمدينة قنا والتى جرى تحديدها بمعرفة الوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا وإدارة مرور قنا، مشيرًا إلى أن فكرة حصول الشاب على عربة متنقلة لبدء المشروع الخاص به هى من الأفكار الرائدة التى لا تتطلب رأس مال كبير.

وأوضح محافظ قنا، أنه من يرغب من المواطنين الذين تم قبول طلبهم للحصول على "سيارة طعام متنقلة" التقدم بطلب الحصول على قرض، لتمويل شراء السيارة من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو من خلال أحد البنوك، على أن يقوم بالسداد بنظام الأقساط بفائدة بسيطة.