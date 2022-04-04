محافظ قنا يتفقد صوامع وشون تخزين القمح بقوص للوقوف على جاهزية الاستعدادات

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا صوامع وشون تخزين القمح بمدينة قوص، استعدادا لموسم توريد القمح للعام الجديد 2022، رافقه النائب أشرف أبوالفضل، والنائبة سناء الحسانى عضوا مجلس النواب، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور ابراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وشاذلى البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وخالد ابوالوفا ممثل مؤسسة حياة كريمة بقنا.

قال محافظ قنا، إن قوص تضم صومعة لتخزين القمع بسعة 40 ألف طن، بالإضافة إلى بانكر بسعة 25 ألف طن، وشونة بسعة 5 آلاف طن، مشيرا إلى أن المحافظة استعدت لاستقبال موسم توريد القمح لعام 2022، المقرر بدأه فى 8 إبريل الجارى، حيث تم تجهيز 4 صوامع و6 شوّن، ومركزىّ تجميع، وبانكر لإستقبال القمح بإجمالى سعة تخزينية تصل إلى 228 ألف طن.

من جانبه قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المحافظة نجحت خلال موسم توريد القمح العام الماضى فى استلام 173 ألفا و500 طن قمح، ومن المتوقع هذا الموسم توريد 200 ألف طن، حيث تم توريد 1724 كجم قمح خلال الموسم الحالى بصوامع قنا المعدنية أول أمس، مؤكدا أن وسائل التخزين آمنة تماما وتضمن الحفاظ على جودة وسلامة الغلال لفترات طويلة.