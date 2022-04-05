محافظ القاهرة: توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على دور الأيتام

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم توزيع 10 آلاف كرتونة "هدية الرئيس" على عدد من دور الأيتام بالقاهرة لإدخال البهجة لنفوسهم بمناسبة شهر رمضان وذلك ضمن مبادرة محافظة القاهرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوزيع "هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة أنه يتم توزيع هدية الرئيس فى كافة أحياء العاصمة مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة والتي تهدف إلي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى دعم الأسر الأولى بالرعاية مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.

وأكد د. أحمد عبدالرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى أنه تم زيادة عدد الكراتين التى سيتم توزيعها إلى 500 ألف كرتونة للوصول لأكبر عدد من المواطنين.