محافظ الغربية يطمئن على توافر الزيت بشركات الإنتاج.. اعرف التفاصيل

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، شركتى الإسكندرية للزيوت والصابون وطنطا للزيوت والصابون بمدينتى طنطا وكفر الزيات، وذلك للاطمئنان على توافر المنتجات وتذليل أى معوقات.

بدء المحافظ جولته بتفقد شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، حيث كان فى استقباله المهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة، الذى اصطحبه فى جولة داخل مصانع الشركة، حيث تابع المحافظ الخطوات التفصيلية لإنتاج الزيوت بداية من العصر وحتى التعبئة والتغليف، حيث أوضح رئيس الشركة توافر منتجات الزيوت من خلال إنتاج 6000 طن شهريا بمعدل 250 ألف إلى 300 ألف زجاجة يومياً من زيت التموين سعة 800 ملل و1 لتر، بالإضافة إلى إنتاج زيت بذرة القطن والزيت الحر، صابون، مسحوق معطر، صابون سائل والمطهرات.

كما تفقد المحافظ مصنع إنتاج العلاف الحيوانى نسبة 14 بروتين والذى يعد واحدا من أهم منتجات الشركة، والذى يتم إنتاجه من الذرة والنخالة ومستخلص عصر زيت بذرة القطن، ويصل الإنتاج السنوى منه إلى 40 ألف طن سنوياً، بمعدل من 100 إلى 200 طن يومياً حسب الطلب.

أطمئن محافظ الغربية على الأسعار وتوافر الإنتاج والذى يكفى لمدة ثلاثة أشهر، موجهاً رئيس المدينة بتقديم كافة المساعدات وأوجه الدعم اللازم لسير العمل بالشكل المطلوب فى الشركة.

وفى ذات السياق، تفقد رحمى مصانع شركة طنطا للزيوت والصابون، حيث تابع خط إنتاج الزيت والذى يعمل بطاقة 450 طنا يومياً من زيت التموين لينتج شهريا 13 ألف طن، حيث أوضح المهندس إبراهيم خطاب رئيس الشركة أن العام الماضى شهد إنتاج 257 ألف طن بقيمة تخطت الـ 3 مليارات جنيه، كما تفقد المحافظ منتجات الشركة من الصابون، المسحوق، ملمع زجاج، المعطرات، الصابون السائل والمطهرات.

رافق المحافظ خلال جولته محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا وعلاء بهنسى رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.