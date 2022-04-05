محافظ الغربية يتفقد 6 مدارس بمركز زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

الغربية - عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، 6 مدارس ضمن مشروعات قطاع التربية والتعليم فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، بحضور نجوى العشيرى السكرتير المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد حلمى مدير هيئة الأبنية التعليمية



بدأت الجولة بتفقد مدرسة الدكتور نزيه فتحى عبد الجواد بقرية حنون، والتى تضم عدد 2 مبنى أحدهما إنشاء جديد يضم 12 فصلا والآخر رفع كفاءة ويضم 7 فصول بتكلفة إجمالية 3.7 مليون جنيه، كما تفقد مدرسة ميت الرخا الثانوية المشتركة والتى تضم 3 مبان؛ الأول توسعة بسعة 6 فصول والآخران رفع كفاءة بهما 9 فصول، وذلك بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

واستكمل رحمى جولته بتفقد إنشاء مبنى جديد بسعة 6 فصول بمدرسة أحمد على قشطة الإعدادية بفرسيس، ورفع كفاءة المبنى القديم والذى يضم 10 فصول بتكلفة 3.3 مليون جنيه، وتفقد مدرسة الشهيد هلال الجمل الإعدادية بنين بقرية سندبسط والتى تضم 2 مبنى توسع بعدد 9 فصول ورفع كفاءة للمبنى القديم بإجمالى تكلفة 4 ملايين جنيه.

واختتمت الجولة بتفقد مدرسة النقيب مهندس أحمد محمود المرعز الثانوية المشتركة، والتى تم بها إحلال وإنشاء مبنى جديد سعة 21 فصلا ورفع كفاءة للمبنى القديم سعة 9 فصول بإجمالى تكلفة 7 ملايين جنيه، وتفقد مدرسة عبد السلام الخيال الإعدادية بقرية ششتا والتى تم بها إضافة مبنى جديد يضم 6 فصول ورفع كفاءة المبنى القديم بإجمالى تكلفة 3.3 مليون جنيه.



إنشاء مدارس بقرى زفتى بمبادرية حياة كريمة



جولة الغربية على إنشاء المدارس



فصول مدارس حياة كريمة