محافظ الدقهلية يناقش نقل مرافق شارع قناة السويس لتنفيذ التطوير وإزالة المعوقات

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعا لمتابعة تنفيذ الإجراءات الفنية والهندسية ونقل المرافق بشارع قناة السويس لتنفيذ التطوير ورفع كفاءة الشارع وفقا للتصميم المقرر لسرعة إنجازه.

ووجه محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة عمل دائمة من جميع قطاعات المرافق لمتابعة أعمال تحريك ونقل شبكات وخطوط المرافق على الطبيعة، والتى تشمل الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحى والتليفونات وإزالة جميع معوقات أعمال التطوير بالشارع .

حضر الاجتماع ممثلو قطاعات وشركات الطرق والكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد المحافظ، ضرورة إعطاء دفعة قوية للعمل بهذا المشروع ووجه لرؤساء قطاعات المرافق بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات أمام المشروع لسرعة دخوله الخدمة، وذلك وفقا للبرنامج الزمنى المقرر وضرورة التنسيق المستمر مع مديرية الطرق فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمحافظات، وفى إطار المتابعة المستمرة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.