كوريا الجنوبية تسجل 266 ألفا و135 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 266 ألفا و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا و209 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية، بأن حصيلة إصابات كوفيد-19 ارتفعت بذلك إلى 14 مليونا و267 ألفا و401 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 17 ألفا و662 حالة .
وأوضحت الوكالة أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بلغ 44.5 مليون، أو 86.7% من أصل 52 مليون نسمة، بينما تلقى 63.9% جرعات معززة.
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