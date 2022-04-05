طقس صيفى شديد الحرارة رابع أيام رمضان بالإسماعيلية.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس فى المحافظة، اليوم الثلاثاء، رابع أيام شهر رمضان المبارك، حيث تشهد "عروس القنال"، اليوم طقس صيفى شديد الحرارة، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 16 والعظمى إلى 39 درجة، والسماء صافية اليوم، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن فى المجرى الملاحى لقناة السويس فى الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة يصل لـ 7 درجات بالقاهرة على سبيل المثال، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وطقس مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 36

والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 37 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجات والصغرى 12،. بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 35، ودمياط الصغرى 15 والعظمى 35الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 37، والإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 39، والسويس الصغرى 16 والعظمى 40، والعريش الصغرى 14 والعظمى 31 درجة.

طقس حار جدا بالإسماعيلية



طقس شديد الحرارة بالإسماعيلية