رئيسة المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يزوران كييف خلال أيام

وكالات

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنها ستقوم برفقة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بزيارة إلى كييف خلال أيام، وذلك حيبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد أعلن الاتحاد الأوروبي، تشكيل فريق تحقيق مشترك مع أوكرانيا لجمع الأدلة حول ما وصفها بـ"جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه تم "تشكيل فريق تحقيق مشترك مع كييف لجمع الأدلة حول جرائم الحرب في أوكرانيا"، مشيرة إلى "استعداد الاتحاد إرسال فريق تحقيق لتعزيز جهود النيابة العامة الأوكرانية فضلاً عن تقديم الدعم الفني والمالي لعمليات التحقيق"، حسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.