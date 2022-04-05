اليوم السابع
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تيجى تتمشى مع المسحراتى؟.. عم رشاد مسحراتى الأرياف ينشر بهجة رمضان.. فيديو

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 04:00 ص
تيجى تتمشى مع المسحراتى؟.. عم رشاد مسحراتى الأرياف ينشر بهجة رمضان.. فيديو المسحراتى
الشرقية فتحية الديب

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قدم تلفزيون" اليوم السابع" بثاً مباشراً عن مسحراتى الريف الذى ينتظره الأطفال من العام للعام فهو مصدر بهجة وسعادة لهم، فعلى طبلة العم " رشاد بكرى" المسحراتى غنى الأطفال أغنية " رمضان فى مصر حاجة تانية والسر فى التفاصيل" للتعبير عن فرحتهم بأجواء رمضان.

وقال العم "رشاد بكرى" 45 عاما مقيم قرية ميت ربيعة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إنه ورث المهنة من أبيه بعد وفاته منذ 8 سنوات، ويتجمع حوله أطفال القرية من اول يوم حتى يوم الوقفة، ويلتفون حوله فى جولته فى استيقاظ أهالى القرية التى تستغرق 3 ساعات ليجوب قريته كاملة، وخلال البث تجاوب العم" رشاد" مع متابعين "اليوم السابع" وقاما بالمنادة على أسماء أطفالهم على أنغام طبلته.

والمسحراتى مهنة كل مهمتها أن يدعو الناس إلى الاستيقاظ من النوم فى شهر رمضان الكريم، ليتناولوا طعام السحور، وفى مصر يشتهر المسحراتى بالطبلة فهو يجوب الشوارع بالنداء، وأبرز شخصية فى شهر رمضان هى شخصية المسحراتى، ينتظرها الصغير قبل الكبير، من العام إلى العام، حيث نتذكره حينما يجوب شوارعنا ليدق طبلته دقات خاصة.

عُرفت شخصية المسحراتى فى مصر منذ العهد الفاطمى، وأصبح رمضان غير مكتمل من دونها، وأخذت شكلا آخر على إيقاع الطبلة، كما ارتبطت بالسير والحكايات الشعبية التى يعشقها الكثير من المصريين مثل "ألف ليلة وليلة" و"أبو زيد الهلالى" و"على الزيبق".

أهم من لعب شخصية المسحراتى فى مصر هو الشيخ "سيد مكاوى" الذى برع فى ثوب المسحراتى، فى تلحينه لأعمال الشاعر الراحل فؤاد حداد، وكانت تذاع أعماله قبل إذاعة شعائر صلاة الفجر.


الشرقية

المسحراتى

مسحراتى الريف

رمضان

العم رشاد بكرى

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