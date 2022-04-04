بوجى وطمطم عاملين قلق فى بنى سويف وبيصحوا الناس للسحور بالطبلة المنورة.. لايف

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا من داخل محافظة بنى سويف لمتابعة قيام المسحراتي بالمرور داخل شوارع المحافظة.

ورصد اليوم السابع قيام محمد عبدالله الأبيض بحمل طبلة عليها أنوار وبصحبته ثلاثة شباب، أحدهم يرتدى قناع بوجى والآخر طمطم والثالث يرتدى طرطور على رأسه.

وقام الشباب الأربعة بالمرور على شوارع مدينة بنى سويف والنداء على المواطنين واستيقاظهم وترديد الشعارات والاغاني المرتبطة بالمسحراتى.

وتبادل المسحراتي الحديث مع المواطنين المتواجدين فى الشوارع ومن شرفات المنازل ، حيث طالبه المواطنين بترديد اسماء أبناءهم.

وقال محمد الأبيض أحد أبناء مدينة بنى سويف أن نجل شقيقة عبدالله يقوم بايقاظ أهالي عدد من أحياء مدينة بنى سويف ، فى وقت السحور داخل مدينة بنى سويف.