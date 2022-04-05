اليوم السابع
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تلاميذ الصف الرابع الابتدائى يؤدون اختبار اللغة الإنجليزية بتقييمات أبريل

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 12:00 ص
تلاميذ الصف الرابع الابتدائى يؤدون اختبار اللغة الإنجليزية بتقييمات أبريل طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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يؤدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان شهرى فبراير ومارس فى مادة اللغة الإنجليزية، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية.

وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.






 


التربية والتعليم

امتحان شهرى فبراير ومارس للرابع الابتدائى

موعد امتحانات شهرى فبراير ومارس للرابع الابتدائى

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

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