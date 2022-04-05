تجربة نظام الاختبارات الإلكترونية لبنك المعرفه المصري بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

استقبل مركز الاختبارات الالكترونية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سامية علي عبده جامع مدير مركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة، كلا من الدكتور علاء عبد العاطي مدير وحدة الاختبارات الالكترونية بالمجلس الأعلي للجامعات، الدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور كريم عمارة مدير شبكة الجامعات المصرية، مهندس هاني عمران ممثل وزارة الاتصالات وممثلي بنك المعرفة المصري، وذلك لتجربة نظام الاختبارات الالكترونية لبنك المعرفه المصري.

ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تحرص على مواكبة التطور التكنولوجي ونظم الاختبارات بالجامعات الدولية، مؤكدا ان الإختبارات الإلكترونية هي أحد الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية باستخدام الأجهزة الذكية المحمولة ويتميز بالمرونة والكفاءة في جميع مراحل تطبيقها وهو ما يساهم في تطوير العملية التعليمية.

فيما عرضت الدكتورة سامية علي عبده جامع مدير مركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة، النموذج التشبيهي للاختبارات الإلكترونية وقراءة التعليمات الخاصة بالامتحان وحتى نهاية وقت الامتحان، وتم استعراض الاختيارات المتاحة في النموذج الإلكتروني التي من شأنها تسهيل وحسن أداء الامتحان، حيث شاهد الحاضرون كيفية تعامل الممتحنين مع الأسئلة.



