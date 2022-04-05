بعد وصول الحرارة 39 درجة بالعاصمة.. متى تنتهى الموجة الحارة؟.. الأرصاد ترد

كتب محمود راغب

تتعرض البلاد بداية من اليوم الثلاثاء، لارتفاع حاد فى درجات الحرارة يصل ل 7 درجات بالقاهرة على سبيل المثال حيث متوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء ، وذلك وفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.

ويتساءل البعض عن سبب الموجة الحارة ومتى تنتهى، وهذا التساؤل أجابت عنه خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث كشفت أنه من المتوقع انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومن المتوقع مع يوم الجمعة أن تنخفض درجات الحرارة على القاهرة على سبيل المثال لـ 32 درجة، ومع يوم السبت تنخفض الدرجات بالقاهرة ل 30 درجة .

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة يصل 7 درجات بالقاهرة على سبيل المثال، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وطقس مشمس بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 37 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجات والصغرى 12درجة.