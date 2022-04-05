طقس شديد الحرارة يعقبه انخفاض وأتربة وشبورة.. تفاصيل الطقس حتى الأحد

كتب محمود راغب



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى : - الثلاثاء 5 أبريل أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء من اليوم الثلاثاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة

- الأربعاء 6 أبريل : نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة

- الخميس 7 أبريل : أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد على فترات متقطعة

- الجمعة 8 أبريل: انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.