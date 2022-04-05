اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 05:35 م
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بعثة حفظ السلام فى مالى تحقق بمقتل مدنين فى اشتباكات مسلحة بمنطقة مورا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 04:37 م
بعثة حفظ السلام فى مالى تحقق بمقتل مدنين فى اشتباكات مسلحة بمنطقة مورا قوات حفظ السلام -أرشيفية
كتبت : هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد - مينوسما -  بدأت تحقيقا بعد ورود تقاريرعن مقتل مدنيين خلال اشتباكات بين القوات المسلحة المالية ومسلحين في مورا التي تقع على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال شرق باماكو.

 

ووفق المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة: "يشعر القادة فى قوات حفظ السلام بقلق بالغ إزاء هذه التقارير، وهم يعملون على التحقق من وقائع وملابسات الحادث، بما في ذلك ما إذا كانت قد ارتكبت انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان".

 

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن هناك استعدادات جارية لإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة، وتعمل البعثة المتكاملة بالفعل بشكل مباشر مع السلطات المالية.


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دوجاريك

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