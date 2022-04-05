وذكرت الوزارة - في بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن الأموال ستستخدم لدعم جهود المساعدة الطبية والغذائية وكذلك للنازحين، وفى دول أخرى مثل بولندا ومولدوفا ورومانيا، موضحة أن ذلك سيرفع المبلغ الإجمالي للمساعدات المقدمة إلى 200 مليون دولار منذ الإعلان عن الحزمة الأولى في 11 مارس الماضي.

وأضاف البيان أن "حكومة اليابان ستواصل تقديم الدعم والوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا الذي يواجه صعوبات، بالتعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع".