العربية: واشنطن ستمنع كل الاستثمارات الجديدة فى روسيا اعتبارا من الأربعاء

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنع كل الاستثمارات الجديدة في روسيا اعتبارا من الأربعاء.

وفى وقت سابق، أعلنت إسبانيا عن طرد 25 دبلوماسيا وموظفا بالسفارة الروسية، وقال وزير الخارجية الإسبانى ، خوسيه مانويل ألباريس: "اتخذت الحكومة الإسبانية هذا الصباح قرارًا بطرد العديد من الدبلوماسيين والموظفين الروس من السفارة الروسية لأنهم يمثلون تهديدًا للمصالح الأمنية لهذا البلد".

وأشار وزير الخارجية الإسبانى إلى أنه لن يتم إدراج السفير في تلك القائمة، وقال "نريد إعطاء فرصة للحوار ، نريد الحفاظ على شخصية السفير لدى إسبانيا والسفير الإسباني لدى روسيا لأننا لا نفقد الأمل في انتهاء حرب بوتين".