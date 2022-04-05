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الرئيس الأوكرانى يطالب بإمداد بلاده بأسلحة حديثة لمواجهة روسيا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 11:56 ص
الرئيس الأوكرانى يطالب بإمداد بلاده بأسلحة حديثة لمواجهة روسيا الرئيس الأوكرانى زيلينسكى
ريهام عبد الله

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طالب فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكرانى، بإمداد بلاده بأسلحة حديثة لمواجهة الحرب الروسية، وقال عبر حسابه على انستجرام :"كل صاروخ روسي يضرب مدننا وكل قنبلة تسقط على شعبنا تضيف لونًا أسودًا للتاريخ الذي سيصف كل شخص يعتمد عليه القرار ولم يتخذه، اتخاذ قرار بشأن مساعدة أوكرانيا بالأسلحة الحديثة".

آثار الحرب
آثار الحرب

 

الأنقاض
الأنقاض

 

أنقاض الحرب
أنقاض الحرب

 

زيلينسكى
زيلينسكى

 

ومن جهة أخرى طالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، بضمانات أمنية، مؤكدا أن روسيا قد تعود بعد سنتين من انسحابها، وأشار زيلينسكي إلى أن عقد المحادثات مع روسيا بات يشكل تحديا، معلقا بالقول: "ولكن ليس لدينا خيار آخر".

وعن إمكانية عقد لقاء مع نظيره الروسي، قال زيلينسكي:"من الممكن ألا يعقد لقاء بيني وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، جاء ذلك نقلا عن تقارير إعلامية.

وبحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنيسكي، الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا مع بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الثاني، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي.

وقال الرئيس الأوكراني: "أبلغت بابا الفاتيكان عن الوضع الإنساني الصعب وإغلاق القوات الروسية لممرات الإنقاذ في بلادنا، سيكون دور الوساطة الذي يقوم به الكرسي الرسولي في إنهاء المعاناة الإنسانية موضع تقدير".


زيلينسكى

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