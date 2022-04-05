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الرئيس الأوكرانى يطلب ضمانات أمنية: روسيا قد تعود بعد سنتين من انسحابها

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 09:42 ص
الرئيس الأوكرانى يطلب ضمانات أمنية: روسيا قد تعود بعد سنتين من انسحابها رئيس اوكرانيا
كتب سمير حسنى

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طالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، بضمانات أمنية، مؤكدا أن روسيا قد تعود بعد سنتين من انسحابها، وأشار زيلينسكي إلى أن عقد المحادثات مع روسيا بات يشكل تحديا، معلقا بالقول: "ولكن ليس لدينا خيار آخر".

وعن إمكانية عقد لقاء مع نظيره الروسي، قال زيلينسكي:"من الممكن ألا يعقد لقاء بيني وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، جاء ذلك نقلا عن تقارير إعلامية.

وبحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنيسكي، الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا مع بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الثاني، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي.

وقال الرئيس الأوكراني: "أبلغت بابا الفاتيكان عن الوضع الإنساني الصعب وإغلاق القوات الروسية لممرات الإنقاذ في بلادنا، سيكون دور الوساطة الذي يقوم به الكرسي الرسولي في إنهاء المعاناة الإنسانية موضع تقدير".

 


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