اليوم السابع
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الدفاع الروسية: كييف لا تريد إنقاذ مقاتليها بماريوبول وسنواصل عملياتنا العسكرية

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 11:04 م
الدفاع الروسية: كييف لا تريد إنقاذ مقاتليها بماريوبول وسنواصل عملياتنا العسكرية الحرب الروسية على أوكرانيا
إبراهيم حسان

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن السلطات الأوكرانية في كييف لا تريد إنقاذ مقاتليها في ماريوبول، لذلك سنواصل موسكو عملياتها العسكرية، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

 

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الأمم المتحدة، سقوط 1430 قتيلا في أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي.

 

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج، إن الحلف يتوقع توغلا روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا لاحتلال منطقة دونباس، موضحا أنهم سيقدمون مساعدات خاصة بالأمن السيبراني لأوكرانيا لحمايتها من أي تهديد كيميائى.

 

وأضاف أن الأزمة الأوكرانية مقلقة وتداعياتها عالمية، مشيرا إلى أنه يمكن مساعدة شركائنا في تعزيز صمودهم ومنع أي عدوان مستقبلى.

 

وقال ستولتنبيرج إن ما يحدث في أوكرانيا أمر وحشي ومأساة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يأبه للقوانين الدولية ولا لحقوق الإنسان الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة.


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