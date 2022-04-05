التعليم تعلن شروط التقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية للعام المقبل

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الشروط العامة قبل البدء في تسجيل البيانات للمتقدمين على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل كالتالى:



ـ يجب التأكد من ملئ كل البيانات المطلوبة في كل فقرة والإجابة على كل الأسئلة حتى يتم حفظ البيانات والتسجيل بنجاح.

ـ يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية

ـ حسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف أو تمنع تعامله مع الأطفال.

ـ كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى تحت أي مسمى

ـ الإجابة على الأسئلة بالكامل فى الوقت المحدد وإلا ضاعت الفرصة الوحيدة فى التقدم

ـ لوزارة التربية والتعليم الحق في عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية دون إبداء أسباب

ـ على كل متقدم أن يتأكد من صحة البيانات التي سيقوم بإدخالها في استمارة التقدم وأي مخالفة لذلك سوف تؤدي إلى الاستبعاد، ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

ـ يجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2022.



ـ في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا.



ـ إجادة اللغة الإنجليزية للمعلمين للتخصصات Math, Science, English and KG إجبارية ويجب تقديم ما يثبت ذلك علماً بإن المقابلة الشخصية لهذه التخصصات ستكون باللغة الإنجليزية فقط.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022، بداية من 4 إبريل 2022 ولمدة خمسة عشر يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg



وأضافت الوزارة أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي "مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT، مهارات مهنية.









