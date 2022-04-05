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البيت الأبيض يحذر من هجوم روسي محتمل على شرق أوكرانيا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 12:13 ص
البيت الأبيض يحذر من هجوم روسي محتمل على شرق أوكرانيا سوليفان
كتبت: نهال أبو السعود

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يعتقد البيت الأبيض، أن روسيا تعيد نشر قواتها في أوكرانيا بقصد تركيز هجماتها على الأجزاء الشرقية من البلاد بعد توقف عمليتها الشاملة بعد أكثر من شهر، وفقا لشبكة سي ان بي سي.

وضع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان توقعات إدارة بايدن بشأن الطريقة التي ستمضي بها روسيا في الأيام والأسابيع المقبلة ، وحدد سيناريو تركز فيه روسيا هجماتها على منطقة دونباس من أجل تحقيق انتصارات عسكرية يمكن أن يستخدمها الكرملين لانجاح الهجوم.

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي: "في هذه المرحلة ، نعتقد أن روسيا تراجع أهدافها الحربية وتعيد تمركز قواتها لتركز عملياتها الهجومية في شرق وأجزاء من جنوب أوكرانيا بدلاً من استهداف معظم الأراضي."

يعتقد مسؤولو إدارة بايدن أن روسيا ستركز على هزيمة القوات الأوكرانية في منطقتي دونيتسك ولوجانسك ، وقال سوليفان: "يمكن لروسيا بعد ذلك استخدام أي نجاحات تكتيكية تحققها لنشر قصة التقدم وإخفاء أو تقليل من شأن الإخفاقات العسكرية السابقة".

في الوقت نفسه ، قال سوليفان إن موسكو ستستمر على الأرجح في شن ضربات جوية وصاروخية في جميع أنحاء أوكرانيا ، بما في ذلك العاصمة كييف ومناطق أخرى: "هدف روسيا في النهاية هو إضعاف أوكرانيا قدر الإمكان" مضيفا أن المرحلة التالية من الصراع قد تستمر لأسابيع أو شهور.

شنت روسيا هجومها ضد أوكرانيا منذ ما يقرب من خمسة أسابيع، وبدأت الأسبوع الماضي في نقل قواتها بعيدًا عن المناطق المحيطة بكييف. لكن الرئيس بايدن ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض حذروا من الاعتقاد بأن موسكو تسحب قواتها أو تنهي عمليتها العسكرية.

 


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