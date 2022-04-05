الإدارة الأمريكية: لدينا أدلة على ارتكاب روسيا جرائم حرب فى أوكرانيا

قالت الإدارة الأمريكية، إن لدينا أدلة على ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج إن الحلف يتوقع توغلا روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا لاحتلال منطقة دونباس، موضحا أنهم سيقدمون مساعدات خاصة بالأمن السيبراني لأوكرانيا لحمايتها من أي تهديد كيميائى.
وأضاف أن الأزمة الأوكرانية مقلقة، وتداعياتها عالمية، مشيرا إلى أنه يمكن مساعدة شركائنا في تعزيز صمودهم ومنع أي عدوان مستقبلى.
وقال ستولتنبيرج إن ما يحدث في أوكرانيا أمر وحشي ومأساة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يأبه للقوانين الدولية ولا لحقوق الإنسان الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة.
الإدارة الأمريكية: لدينا أدلة على ارتكاب روسيا جرائم حرب فى أوكرانياالثلاثاء، 05 أبريل 2022 08:35 م
أوكرانيا
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قالت الإدارة الأمريكية، إن لدينا أدلة على ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
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