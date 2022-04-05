إصابة 5 عمال فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

استقبل مستشفى بلبيس المركزى بالشرقية، اليوم الثلاثاء، 5 عمال، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية فى الطريق الإقليمى – بنها، أما قرية بنى صالح بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول 5 عمال مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية فى الطريق الإقليمى – بنها، أمام قرية بنى صالح بدائرة مركز شرطة بلبيس.

جرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.