إصابة 15 شخصا فى انقلاب مينى باص على الطريق الأوسطى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 15 شخصا، صباح اليوم، بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسد، إثر انقلاب ميني باص أسفل الطريق الاوسطي اتجاه الشروق، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميني باص أسفل الطريق الأوسطي اتجاه الشروق، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل 10 مصابين إلى مستشفي السلام ، و2 من المصابين إلي مستشفي بلبيس المركزي ، و3 آخرين إلي مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.