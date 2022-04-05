إصابة مدرس أثناء محاولته إطفاء حريق نشب بشقته فى طما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب مدرس يبلغ من العمر 45 سنة بحروق نارية بمنطقة الوجه والكتف الأيمن واليدين والعضد الأيسر اثناء مشاركته في إخماد النيران عقب إشتعالها بشقته بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج تم نقل المصاب إلى المستشفى وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنيه وإصابة مالكها أثناء مشاركته في إخماد الحريق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بنشوب حريق بشقة دائرة مركز طما وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني علي مساحة 50 متر ملك المدعو عماد الدين خ ش ع 45 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة مالك الشقة " حروق نارية بمنطقة الوجه والكتف الأيمن واليدين والعضد الأيسر اثناء مشاركته في إخماد النيران - وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي أفاد المذكور بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.