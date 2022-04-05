اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 04:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أمين عام حلف الناتو: نعمل على تعزيز دفاعات الحلف ضد أى اعتداء

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 02:55 م
أمين عام حلف الناتو: نعمل على تعزيز دفاعات الحلف ضد أى اعتداء ستولتنبرج
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إنه يتوقع المزيد من التصعيد الروسي ضد دول شرق أوروبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف أمين عام حلف الناتو، خلال مؤتمر صحفى: نعمل على تعزيز دفاعات الحلف ضد أي اعتداء، موضحا أن الصين ستشكل تحديا أمنيا لدول حلف الأطلسي.

وفى وقت سابق قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج إن الحلف يتوقع توغلا روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا لاحتلال منطقة دونباس، موضحا أنهم سيقدمون مساعدات خاصة بالأمن السيبراني لأوكرانيا لحمايتها من أي تهديد كيميائى.

وأضاف أن الأزمة الأوكرانية مقلقة، وتداعياتها عالمية، مشيرا إلى أنه يمكن مساعدة شركائنا في تعزيز صمودهم ومنع أي عدوان مستقبلى.

وقال ستولتنبيرج إن ما يحدث في أوكرانيا أمر وحشي ومأساة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يأبه للقوانين الدولية ولا لحقوق الإنسان الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

حلف الناتو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة