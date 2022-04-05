أسعار الذهب اليوم ترتفع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 978 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء ارتفاعا بحوالي 8 جنيهات، وذلك مع ارتفاع في سعر الذهب بالبورصة العالمية إلى مستويات 1930 دولار، وذلك مع استمرار التصعيد والتوتر في أوكرانيا وعدم ظهور بوادر للتهدئة هناك، وفرض عقوبات أوروبية وأمريكية جديدة على روسيا.



أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 18 يسجل 838 جنيها.

عيار 21 يسجل 978 جنيها.

عيار 24 يسجل 1118 جنيها.

الجنيه الذهب 7824 جنيها.

أونصة الذهب 1930 دولار.



تحديد أسعار الذهب في مصر وقال الدكتور وصفى أمين رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية فى الاتحاد العام للغرف التجارية "سابقاً"، إن كل تاجر لديه شاشة فى المكان الذى يبيع فيه متصل بالإنترنت ويعرف تغير السعر العالمى بشكل لحظى وتتحدد الأسعار وفق التغيرات العالمية، مشيرا إلى أن التجار الصغار فى المحافظات يتواصلون بشكل يومى مع المصنعين لمعرفة أى تغير فى الأسعار هذه الأيام نتيجة اضطراب سعر الدولار، وفق حديث سابق.

وأضاف وصفى أمين لـ"اليوم السابع"، أن عدد محال الذهب فى القطر المصرى 30 ألفا فقط، والغرفة التجارية واتحاد الغرف ليس لديهما صلاحية أو إمكانية تحديد السعر، مشيرا إلى أن التحديد يكون وفق المتغير العالمى، حيث يتم اتصال بين أغلب التجار فى كل المحافظات ومن ثم يتحدد السعر كل يوم، مع مراعاة عوامل أخرى مثل العرض والطلب والدولار وحجم المعروض في الأسواق.

وأوضح الرئيس السابق للشعبة العامة للمصوغات الذهبية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك بعض الفروقات بين السعر فى بعض المحافظات، ولكن بعد تواصل التجار مع بدء عمليات بيع الذهب مع كبار التجار فى المراكز الكبرى فى المحافظات يتم إذابة هذه الفوارق والتى لا تصل أبدا لـ5 جنيهات فى كل جرام، فنجد السوق منضبط بسعر موحد مع وصول الساعة إلى 2 ظهرا.