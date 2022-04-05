أبرزها الاعتداء اللفظى واستغلال النفوذ.. ممنوعات الأب الكاهن بالكنيسة الأرثوذكسية

‫كتب: محمد الأحمدى

يعتبر الكاهن حجر الأساس فى بنيان الخدمة بالكنيسة الأرثوذكسية، ومن تحت يديه يقدم للكنيسة كل كوادر الخدمة مثل الشماس والكاهن وزوجة الكاهن والراهب والراهبة والمكرس والمكرسة والخادم والخادمة والأسقف والبطريرك، ويقوم بالخدمات الرعوية والطقسية والكنسية من تعليم ودراسة وممارسة أسرار، كما أنه يصير أبا اعترافا لكثيرين كمرشد ورفيقا للجهاد الروحى والنمو الروحى للإنسان.

‫وحددت لائحة الأب الكاهن فى الكنيسة الأرثوذكسية قائمة الممنوعات على الأب الكاهن بالكنيسة.

‫١- استغلال العمل الكهنوتي فى العمل بالغيبيات أو السحر والشعوذة وتحضير الأرواح وخلافه.

‫٢ - الإعتداء اللفظى و البدنى.

‫٣ - التمييز في معاملة الشعب.

‫٤ - التحزب أو المساعدة على وجود أحزاب بين الشعب.

‫٥ - استغلال النفوذ في جلسات الصلح أو التحكيم التي تكون بين طوائف شعبه.

‫٦ - تجاوز حد التعامل اللفظى أو السلوكى أو الأخلاقى مع كافة أفراد الشعب سواء في العلن أو الخفاء أيا كانت طبيعة العلاقة أو صورة التعامل بما يخرجها عن نطاق التعامل المألوف.

‫٧ - التواجد في الأماكن غير اللائقة والتي لا تتناسب مع قدسية الكهنوت.

‫٨ - إفشاء أسرار المعترفين.

‫٩ - التقصير في إصلاح أو معالجة أي خطأ يصدر عن زوجته أو أولاده متى كان عالما بهذا الخطأ.

‫١٠ - التوقيع على أية عقود أو أملاك أو عقارات خاصة بالكنيسة بصفته الشخصية.

‫١١- التوقيع على أية مستندات كشاهد أو ضامن ولاسيما المتعلقة بالمعاملات المالية وما شابه ذلك.