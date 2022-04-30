8 أطعمة توقف عن تناولها.. لو بتعانى من مرض السرطان

كتبت ميرفت رشاد

عندما ينتشر السرطان في عائلتك ، فمن الطبيعي أن تفعل كل ما في وسعك للتخفيف من المخاطر، نظرًا لأن الطعام الذي نتناوله يمكن أن يكون له علاقة مباشرة بتطور السرطان أو زيادة خطر الإصابة بالسرطان ، فمن المهم مراقبة نظامك الغذائي. خاصة إذا كان لديك أفراد من العائلة مصابين بالسرطان ، فأنت تريد أن تفعل ما في وسعك لتقليل فرصتك في الإصابة به ، يعني ذلك التركيز على العيش بأسلوب حياة صحي بشكل عام ، قد يعني ذلك الابتعاد عن بعض الأطعمة تمامًا تقريبًا ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

إليك الأطعمة التي لا يجب تناولها أبدًا إذا كان السرطان ينتشر في عائلتك ، حيث يمكن أن تساهم في زيادة فرصتك في الإصابة بالسرطان. 1- اللحوم المصنعة اللحوم المصنعة هي من بين أسوأ العوامل المسببة لزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لصندوق الأبحاث العالمي ، فإن اللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، تتم معالجة هذه اللحوم بشكل كبير ، مما يؤدي إلى تجريدها من أي من العناصر الغذائية الطبيعية التي قد تكون لديها. 2 - الملح:

نعلم جميعًا أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، ولكن هل تعلم أنه يؤثر أيضًا على خطر الإصابة بالسرطان؟ وجد الصندوق العالمي لأبحاث السرطان "أدلة قوية" على أن الملح وغيره من الأطعمة الغنية بالملح سبب في الإصابة بسرطان المعدة.



3 - الهوت دوج إذا تم تشخيص إصابة أفراد عائلتك بالسرطان ، ابق بعيدًا عن الهوت دوج هي نوع من اللحوم المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح ، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، هناك مركبات في اللحوم المصنعة يتم إنتاجها عند تدخين اللحوم أو معالجتها أو عند إضافة النترات والنتريت ، تم ربط هذه المركبات بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.



4 - صلصة الصويا: تحتوي ملعقة كبيرة من صلصة الصويا على ما يصل إلى 1000 ملليجرام من الصوديوم ، وهو ضعف كمية الصوديوم التي يجب أن يتناولها الشخص العادي.



5 - شوربات معلبة: الحساء المعلب مسبقًا مشهور باحتوائه على مستويات عالية من الصوديوم، نظرًا لأن الصوديوم مرتبط بتطور سرطان المعدة ، يجب تجنب الحساء الذي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، وفقًا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان . 6 - خليط الفطائر الجاهزة ليست كل الفطائر بالضرورة محظورة ، ولكن إذا كنت معتادًا على شراء خلطات الفطائر المعدة مسبقًا ، فقد يكون الوقت قد حان للتوقف، يعد صنع المزيج الخاص بك من مسحوق الخبز منخفض الصوديوم خيارًا أفضل للأشخاص المعرضين للإصابة بالسرطان، وذلك لأن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يمكن أن تسبب سرطان المعدة، من المثير للصدمة أن خلطات الفطائر المعدة مسبقًا تكون في الغالب من أكبر المتسببين في ارتفاع مستويات الصوديوم. في الواقع ، يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 800 ملليجرام من الصوديوم - حوالي 300 ملليجرام أكثر مما هو ضروري. 7 - لحم بقري: تعتبر اللحوم الحمراء مرتبطة بشكل قاطع بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، قد ترغب في الحد من تناول لحم البقر (واللحوم الحمراء الأخرى) إلى أقل من 500 جرام في الأسبوع ، كما يقترح الصندوق العالمي لأبحاث السرطان .



8 - سمك معلب كلما أمكن ، تجنب تناول أسماك التونة والأسماك المعلبة الأخرى، عادة ما يكون هناك الكثير من الملح المنقوع في خيارات المأكولات البحرية هذه ، والطازجة دائمًا أفضل.

التونة والسلمون الطازج كلها مصادر ممتازة للبروتين القائم على المأكولات البحرية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم هذا أفضل لضغط الدم والكوليسترول ، وفي النهاية يقلل من خطر الإصابة بالسرطان