7 معلومات عن الأقطان طويلة التيلة.. جيزة 94 يكتسح بـ48.5 ألف فدان

كتب عبد الحليم سالم

كشف الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن برئاسة الدكتور محمد خضر، عن حجم المساحات التي تم زراعتها بأنواع الأقطان المصرية المختلفة في 17 محافظة ومنطقة خلال الموسم الزراعى الجارى.

وارتفعت زراعات القطن من 63661 فدان يوم 25 أبريل الجارى إلى 76284 فدانا يوم 27 أبريل، بزيادة نحو 12.7 الف فدان، تعرف على أنواع الاقطان والمساحات التي تم زراعتها بها .

1 - جيزة 94 تم زراعة 48530 فدان .

2 - جيزة 95 تم زراعة 22967 فدان.

3 - جيزة 97 تم زراعة 3473 فدان.

4 - جيزة 92 تم زراعة 924 فدان.

5 - جيزة 86 تم زراعة 370 فدان.

6 - جيزة 96 تم زراعة 20 فدان.

7 - إجمالى الاقطان الطويلة بلغ 76264 فدان.