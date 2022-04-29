اليوم السابع
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ارتفاع زراعات الأقطان لـ 76.3 ألف فدان فى الصعيد ووجه بحرى

الجمعة، 29 أبريل 2022 08:00 ص
ارتفاع زراعات الأقطان لـ 76.3 ألف فدان فى الصعيد ووجه بحرى محمد خضر
كتب عبد الحليم سالم

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كشف الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن زراعات القطن ارتفعت من 63661 فدان يوم 25 أبريل الجارى إلى 76284 فدانا يوم 27 أبريل، خلال يومين من الزراعات بزيادة نحو 12.7 الف فدان، لافتا أن توقعات الزراعة هذا الموسم تشير إلى زراعة نحو 412.6 الف فدان.
 
 
أضاف محمد خضر لـ"اليوم السابع" أن إجمالى الزراعات فى وجه قبلى، ارتفعت من  21275 فدانا فى 25  أبريل، الى 22967 فدانا فى 27 ابريل الجاري.
 
وفى محافظات وجه بحرى، كشف أن الزراعات ارتفعت من  42386 فدانا الى 53317  فدانا ، لافتا أن حجم الزراعات جاء كالتالى .
 
 
 
البحيرة 370 فدان
 
كفر الشيخ 10626 فدان
 
الغربية 7262 فدان
 
الشرقية 17156 فدانا .
 
بورسعيد 175 فدانا .
 
الإسماعيلية  812  فدانا.
 
الدقهلية 14438 فدانا.
 
دمياط 924 فدانا.
 
المنوفية 1485 فدانا.
 
بنها قليوبية  69 فدانا.
 
اجمالى وجه بحرى 53317 فدانا .
 
وجه قبلى
 
الفيوم 13149 فدانا .
 
بنى سويف 6913  فدانا.
 
المنيا 333 فدانا.
 
أسيوط 2426 فدانا.
 
 سوهاج 146 فدانا.
 
اجمالى وجه قبلى  22967 فدانا.
 
الاجمالى العام  76284 فدانا.

زراعات الاقطان الجديدة

زراعة القطن

مساحات القطن الجديدة

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