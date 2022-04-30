نيويورك تايمز: بايدن يحث الكونجرس على تسهيل جذب العلماء الروس لأمريكا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس جو بايدن يريد من الكونجرس تسريع منح التأشيرات للعلماء الروس المتحمسين لمغادرة بلادهم في خضم العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ، في محاولة لتسريع هجرة الأدمغة وهو ما بدأ يحدث بالفعل لحرمان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من بعض أفضل المواهب الروسية.

وأوضحت الصحيفة أن اقتراح الإدارة الذي تم إرساله إلى الكابيتول هيل كجزء من حزمة أكبر تطلب 33 مليار دولار للإنفاق على الحرب من شأنه أن يعلق لمدة أربع سنوات شرط أن يكون للعلماء المتقدمين للحصول على تأشيرات" H1-B صاحب عمل راعي" ، مما يزيل واحدة من أكبر العقبات التي تواجه العديد من الباحثين للقدوم إلى الولايات المتحدة.

وينطبق الإجراء فقط على المواطنين الروس الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه في العلوم أو المجالات الهندسية مثل الذكاء الاصطناعي أو الهندسة النووية أو فيزياء الكم. جادل مسئولو الإدارة بأن مثل هذه الخطوة سيكون لها مزايا مزدوجة - تكلف روسيا بينما ستفيد أمريكا.

وتذهب الغالبية العظمى من هذه التأشيرات الخاصة بصناعة التكنولوجيا إلى عمال من الهند. حصل حوالي 1800 روسي على وضع الإقامة الدائمة القانونية كل عام قبل انتشار الوباء بناءً على تصنيف المهاجرين المخصص في المقام الأول للأساتذة والباحثين والمتخصصين في درجات علمية متقدمة ، إذا كان لديهم رعاة من أصحاب العمل.

حتى مع الاقتراح الأخير ، لا يزال يتعين على جميع المتقدمين تلبية المتطلبات الأخرى ، بما في ذلك عملية الفحص الأمني.