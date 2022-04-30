محافظ الجيزة: رفع كفاءة النظافة بمحيط دور العبادة وساحات صلاة العيد

كتب ـ سيد الخلفاوى

تستقبل الميادين والشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات بمحافظة الجيزة، المواطنين في أبهى صورها، حيث نفذت المحافظة حملات موسعة لنظافة وتجميل الشوارع استعدادا ل عيد الفطر المبارك.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمباشرة أعمال النظافة بأنفسهم بالتنسيق مع هيئة النظافة مع التأكيد علي رفع كفاءة النظافة بدور العبادة وساحات الصلاة ومحيطهما .

وكلف المحافظ، برفع كفاءة النظافة وتجميل الشوارع الرئيسية والميادين والتأكد من عدم وجود أى سلبيات تواجه المواطنين خلال أيام العيد مع التأكد من تنفيذ أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالحدائق العامة بالشوارع والميادين وقص وتهذيب الأشجار ووضع تشكيلات من الزهور والنباتات المزهرة بالشوارع والميادين .

وأشار المحافظ، إلى أن هيئة النظافة والتجميل جهزت 150 ألف كيس قمامة لتوزيعها على رواد الحدائق مجانا إضافة إلى تجهيز سيارات للمياه والشفط لدورات المياه بالمنطقة الأثرية مع زيادة اعداد فرق النظافة بتلك القطاعات نظراً لتوافد المواطنين علي المزارات السياحية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة.

وكلف اللواء أحمد راشد بمتابعة أداء شركات النظافة والجمع السكني العاملة للتأكد من تأدية المهام المكلفة بها علي أكمل وجه مع تجهيز حملات نظافة مركزية للدفع بها في حالات الطوارئ وذلك علي مدار اليوم.