محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة

أسيوط - فريق المحافظات

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم على مساحة 50 فدانh بتكلفة تبلغ 170 مليون جنيه تقريباً ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وبطاقة 300 طن/ يوم والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، يأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية لخدمة المنطقة الجنوبية الغربية من المحافظة، التي تضم ثلاثة مراكز وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج التي يتولد عنها كمية مخلفات بلدية صلبة تقدر بأكثر من 300 طن/ يوم بناءًا على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والنائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ومهندسي الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع وأهالي المنطقة المحيطة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المصنع سيساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا ضمن تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية حيث سيستقبل المصنع المزمع إنشاؤه المخلفات من 3 مراكز وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج وتدويرها والاستفادة منها في إنتاج السماد العضوي والوقود البديل مما يساعد نحو تحقيق التكامل والاستدامة في منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة بالاضافة الى تصنيع بلاط الانترلوك من المخلفات الصلبة، وتماشيا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنظومة واستكمالا لخطة المحافظة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي والدفن مما يعد نقله حضارية كبيرة سيكون لها مردود بيئي وإيجابي علي المحافظة بجميع مراكزها وقراها.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن المحافظة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات والتنسيق مع والجهات المعنية للتغلب علي مشاكل تراكم القمامة وعدم الحرق العشوائي للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة لافتا إلى انه يجرى تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والذى يتضمن 3 مراحل وهي مرحلة تحسين منظومة الجمع للمخلفات وتحسين منظومة النقل وتحسين منظومة المعالجة والتخلص النهائي من خلال إنشاء عدد 4 محطات وسيطة لتجميع المخلفات الصلبة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط لتسهيل نقل المخلفات إلى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بطاقة انتاجية 330 طنا في اليوم وذلك وفقًا لأحدث الاساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الاوروبية بالإضافة إلى مدفن على مساحة 20 فدانا.

وعقب وضع حجر الاساس التقى محافظ أسيوط بعض أهالى مركز الغنايم ومسئولى الشركة المنفذة للمشروع وطالبهم بالحفاظ على المشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والتى توليها الدولة اهتماما لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ،لافتا الى أهمية تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة بالتنسيق بين رؤساء الأحياء والمراكز ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وتعظيم الاستفادة من مصنع تدوير المخلفات الجارى انشاؤه بالمركز .



وضع حجر اساس مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالغنايم (2)



وضع حجر اساس مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالغنايم (3)



وضع حجر اساس مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالغنايم (4)



وضع حجر اساس مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالغنايم (5)



وضع حجر اساس مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالغنايم (6)



وضع حجر اساس مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالغنايم (8)



وضع حجر اساس مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالغنايم (9)



وضع حجر اساس مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالغنايم (10)