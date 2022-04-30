لو هتسافر فى العيد.. 5 طرق للتغلب على دوار الحركة

كتبت إيناس البنا

يحب الكثير من الناس خلال إجازة العيد تقضية وقتهم فى السفر إما للأهل أو للمناطق الساحلية، لكن قد يصاب البعض ببعض الأعراض أثناء سفر، والتى تعرف باسم دوار السيارة أو دوار البحر أو دوار الجو، ما يعرف باسم دوار الحركة.

وفقا لموقع "express" هذه الحالة تسبب غثيان والتقيؤ والتعرق البارد ومن المرجح أنها تصيب النساء والأطفال بشكل أكثر، ويمكن أن تساعد الأدوية فى علاج دوار الحركة، ومن ناحية أخرى يمكن أن تساعد بعض الحيل البسيطة فى منع الانزعاج بشكل طبيعى.

وفى هذا التقرير نستعرض كيفية تسهيل السفر..

تجنب القراءة:

يمكن للقراءة أن تجعل المرء يشعر بالغثيان أثناء السفر، يمكن أن يحدث الشيء نفسه إذا نظر المرء إلى الشاشة لفترة طويلة مثل أثناء مشاهدة فيلم، لذلك يُنصح بعدم القيام بهذه الأشياء حتى لا يصاب الشخص بدوار الحركة.

اختر المقعد المناسب:

إذا كان دوار السيارة مصدر قلق، فحاول الجلوس فى المقعد الأمامى.

الحصول على الكثير من الهواء:

إما أن تقوم بتحويل فتحة مكيف الهواء فى اتجاهك أو اسحب النوافذ عند القيادة، فى كلتا الحالتين، يعتبر الحصول على الكثير من الهواء وسيلة فعالة للتغلب على دوار الحركة.

تجنب تناول وجبة ثقيلة:

تناول الكثير من التوابل أو الوجبات الثقيلة جدًا قبل السفر، فهذا يمكن أن يجعل المرء يشعر بالغثيان أثناء السفر عبر جميع الوسائل.

حاول التركيز على شىء ثابت:

التركيز على الأفق يمكن أن يكون مفيدًا فى دوار الحركة، حاول التركيز على شىء ثابت ويمكن أن تساعد هذه الحيلة فى التغلب على دوار الحركة.